Bambino precipita dal nono piano: "Quelle finestre non sono sicure" (Di venerdì 14 agosto 2020) Un dramma si è consumato a Shoreditch, a est di Londra, un Bambino precipita dal nono piano: "Quelle finestre non sono sicure". Un Bambino di due anni è morto dopo essere caduto da una finestra del nono piano di un condominio. La tragedia si è consumata a Shoreditch, a est di Londra. Sul posto la …

