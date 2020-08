Azzolina “Obiettivo non solo riaprire scuole, ma non farle richiudere” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo non è solo riaprire le scuole, ma fare in modo che non richiudano”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di Radio Anch’io.“La scuola a settembre riparte – ha aggiunto -, ma la vita degli italiani è già ripartita. Sto facendo i salti mortali con tutto il governo e tutti quelli che stanno lavorando per la riapertura delle scuole. Vorrei tanto che lo stesso sforzo lo facessero tutti, mi aspetto di vedere responsabilità. Lo sforzo per il bene della scuola deve essere di tutti”. “La mascherina è fondamentale laddove il distanziamento non c’è – ha spiegato la ministra -. Il Cts lo aveva già scritto il 7 luglio. Ma noi stiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

