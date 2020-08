Atletica: Monaco; primato mondiale 5000 metri Cheptgei (Di venerdì 14 agosto 2020) Monaco, 14 AGO - Atletica spettacolo nel primo meeting Diamond League del post-Covid-19, l'Hercules nello stadio Louis II del Principato di Monaco. L'ugandese Joshua Cheptegei ha stabilito il nuovo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

