Atalanta-Thauvin: una vecchia pista che si riaccende (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo la Francia e l’Inghilterra, il futuro di Florian Thauvin potrebbe essere in Italia. Il numero 26 del Marsiglia è tornato nei radar dell’Atalanta che lo aveva già messo in agenda tempo fa, in alcune sessioni di mercato. Classe 1993, Thauvin ha giocato soltanto in due occasioni con la maglia dei azzurri a causa di un paio di infortuni che ne ha compromesso l’utilizzo: alla caviglia prima e un intervento in artroscopia poi. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo anno visto che ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Marsiglia. Tecnica e velocità può essere l’arma offensiva in più della Dea che cerca un colpo importante per mettere ancora di più i piedi tra le grandi. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato - #Atalanta su #Thauvin del #Marsiglia. I dettagli - clikservernet : Atalanta-Thauvin: una vecchia pista che si riaccende - Noovyis : (Atalanta-Thauvin: una vecchia pista che si riaccende) Playhitmusic - - Ste_Gualdoni : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Atalanta su #Thauvin del #Marsiglia. I dettagli - gneeugneeu : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Atalanta su #Thauvin del #Marsiglia. I dettagli -