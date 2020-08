Atalanta, il presidente Percassi: “Poteva finire male, invece è stato emozionante” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Siamo stati all’università del calcio per un quarto di finale che era inimmaginabile. Poteva finire molto male, e’ stato invece emozionante, e essere davanti al 90′ un traguardo notevole. Abbiamo imparato che per una società di provincia quale siamo e’ difficilissimo competere con squadre che possono investire centinaia di milioni, zeppe di campioni che con un’invenzione possono determinare il risultato”. Così il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, dopo la sconfitta con il Psg in un’intervista a Repubblica. “Essercela giocata fino in fondo ci ha rafforzato nell’idea che il nostro metodo di lavoro – ha proseguito Percassi – il modo di gestire la ... Leggi su sportface

