Asterix alle Olimpiadi: la Recensione, la Trama, e il Cast (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel 2008 è uscito nei cinema il film d’avventura Asterix alle Olimpiadi, diretto dai Registi Frederic Forestier, Thomas Langmann. Asterix e Obelix devono vincere le Olimpiadi per permettere al giovane Alafolix di sposare la principessa Irina e battere il terribile Brutus. In Italia al Box Office Asterix alle Olimpiadi ha incassato nelle prime 6 settimane di programmazione 3,5 milioni di euro. Leggi anche: Interstellar: il film fantascientifico che cattura ed emoziona Asterix alle Olimpiadi: Film Frédéric Forestier e Thomas Langmann scelgono la puntata più “cinematografica” della serie a fumetti francese per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

