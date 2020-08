Assunta, stasera concerto e luci per la veglia Il 15 agosto la Messa con il vescovo (Di venerdì 14 agosto 2020) Il primo appuntamento questa sera in Santa Maria Maggiore: preghiera e musica. Monsignor Francesco Beschi presiederà la solenne concelebrazione in basilica: inizierà alle 11. Leggi su ecodibergamo

NuovaScintilla : 14/8/20. Inizia stasera la solennità dell'Assunta,patrona della cattedrale, ma anche di Loreo, Rottanova, Polesine… - irpiniatimes1 : Madonna Assunta, stasera veglia di preghiera e domani messa all’aperto - DomenicoMazzil5 : RT @TV2000it: #Italiainpreghiera: stasera #5agosto alle 21 su #TV2000 (Canale 28 -157 Sky - Pagina Facebook TV2000) e @RadioInBlu il Rosari… - BellaviaM : RT @TV2000it: #Italiainpreghiera: stasera #5agosto alle 21 su #TV2000 (Canale 28 -157 Sky - Pagina Facebook TV2000) e @RadioInBlu il Rosari… -

Ultime Notizie dalla rete : Assunta stasera Madonna Assunta, stasera veglia di preghiera e domani messa all'aperto https://www.irpiniatimes.it Assunta, stasera concerto e luci per la veglia Il 15 agosto la Messa con il vescovo

Il primo appuntamento questa sera in Santa Maria Maggiore: preghiera e musica. Monsignor Francesco Beschi presiederà la solenne concelebrazione in basilica: inizierà alle 11. Stasera una veglia di pre ...

Vara 2020, stasera il documentario “Messina dopo il terremoto”

Prosegue stasera il programma de “La Vara: una storia di fede lunga 500 anni”, edizione speciale pandemia coronavirus 2020 della Festa dell’Assunta, che ha lo scopo di far riscoprire aspetti poco noti ...

Il primo appuntamento questa sera in Santa Maria Maggiore: preghiera e musica. Monsignor Francesco Beschi presiederà la solenne concelebrazione in basilica: inizierà alle 11. Stasera una veglia di pre ...Prosegue stasera il programma de “La Vara: una storia di fede lunga 500 anni”, edizione speciale pandemia coronavirus 2020 della Festa dell’Assunta, che ha lo scopo di far riscoprire aspetti poco noti ...