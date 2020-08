Assisi esclusa dal Governo Conte dalle città d'arte e dai contributi: lettera ai parlamentari umbri, è scontro (Di venerdì 14 agosto 2020) Niente contributi dallo Stato per Assisi. Così il sindaco Stefania Proietti ha scritto una lettera a tutti i parlamentari eletti in umbria 'chiedendo aiuto per far inserire Assisi nell'elenco delle ... Leggi su perugiatoday

stefano_lega : ??ASSISI ESCLUSA, PRESENTEREMO EMENDAMENTO IN SENATO AL DL AGOSTO?? ? Appena saputo dell'esclusione di Assisi ho avv… -

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - "Il Governo si 'dimentica' ancora una volta dell'Umbria. Nel DL agosto, per il fondo perduto agli esercenti del centro storico, che prevede un finanziamento globale di 500 m ...

Umbria, città d’arte escluse nel decreto Agosto, nessun contributo a fondo perduto Video

Da Venezia a Bari, sono 29 le città d’arte ad alta vocazione turistica in cui gli esercizi commerciali aperti al pubblico nei centri storici godranno del contributo a fondo perduto previsto dal decret ...

