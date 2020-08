Asi, Martusciello sospettoso: “Cosa non deve vedere Iannace in campagna elettorale?” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polemica del Ferragosto. La notizia della revoca di Nascenzio Iannace dal cda dell’Asi continua a far discutere. Ultimo a intervenire, per ora, è l’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello: “Cosa deve accadere all’Asi che Iannace non può vedere?” – chiede il cocoordinatore degli azzurri nel Sannio. “È ovvio – prosegue – che la revoca di Iannace serve ad allontanare un presidio di legalità dall’Asi di Benevento durante la campagna elettorale. Se prima attraverso i nostri esposti abbiamo acceso un faro sull’Asi di Benevento ora ne accenderemo due”. L'articolo Asi, Martusciello ... Leggi su anteprima24

