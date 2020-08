Argentina, è morto il cognato di Maradona (Di venerdì 14 agosto 2020) Raul Machuca, il cognato di Diego Armando Maradona è stato portato via dal Coronavirus a 77 anni. Machuca era riconverato nella clinica Vicente Lopez da 20 giorni e ad annunciare il decesso è stato un portavoce della struttura. L’uomo era sposato con la sorella di Maradona, Rita detta “Kitty”. Il Covid-19 è stato fatale per Raul in quanto era obeso e soffriva di problemi respiratori, il virus ha aggravato la situazione fino al suo decesso. Il figlio Walter, in una dichiarazione ai microfoni di Canal 9, ritiene che il padre non sia stato curato adeguatamente e che prima di essere ricoverato si sia autoisolato a casa. Per quanto riguarda Maradona, sembra che nell’ultimo periodo non abbia avuto contatti con il cognato e con la sorella, tuttavia si sta ... Leggi su sbircialanotizia

