Apple ha violato le norme: rimuove Fortnite da App Store (Di venerdì 14 agosto 2020) Epic Games ha chiesto a un giudice federale di ordinare ad Apple di interrompere la sua "condotta anticoncorrenziale" Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Apple ha violato le norme: rimuove Fortnite da App Store #apple #app #appstore #fortnite #anticoncorrenziale… - GionaMasc : @LucaRigott @CifaDavide Non sono due multinazionali qualunque sono tra le più potenti al mondo attualmente e fortni… - LucaRigott : @Fishtastick @CifaDavide Perfetto, fin lì ci siamo. Forse ti sfugge però che Epic Games se l'è andata consapevolmen… - Mr_Daniele_1 : @MarcoDiPaolo20 Epic Games ha violato una clausola del contratto con Apple nella quale è scritto che i pagamenti in… - Mr_Daniele_1 : @MichaelOffTV Epic Games ha violato apertamente una clausola del contratto con Apple. Come se io entrassi in casa… -