Antonella Clerici, ma che succede? Decisione a sorpresa Rai: fascia oraria già occupata, il suo "È sempre Mezzogiorno" rinviato (Di venerdì 14 agosto 2020) Piove sul bagnato per Antonella Clerici. L'atteso ritorno in tv con il suo nuovo cooking show È sempre Mezzogiorno È rimandato. Raiuno infatti ha deciso di prolungare C'È tempo per..., il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, fino al 18 settembre, e nella nuova collocazione oraria delle 12, stessa fascia prevista per la Clerici. Slitta, dunque, l'esordio dell'atteso sostituto dello storico La prova del cuoco: Antonellina, che ha contribuito a estromettere dai palinsesti di viale Mazzini la sua erede/rivale Elisa Isoardi, non comincerà come previsto il 7 settembre. Nell'attuale fascia mattutina di Convertini e ... Leggi su liberoquotidiano

