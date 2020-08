Antonella Clerici, cancellato il ritorno in tv: “Ci sono problemi tecnici” (Di venerdì 14 agosto 2020) Non c’è pace per Antonella Clerici, che per vedere il proprio atteso ritorno in tv da protagonista dovrà aspettare ancora alcune settimane in più rispetto alla data inizialmente fissata. Il suo E’ Sempre Mezzogiorno, inizialmente previsto per debuttare in diretta alle 12 del prossimo 7 settembre, è infatti finito momentaneamente congelato; questo fanno sapere da Libero, che ha rivelato come almeno fino al 18 del mese il programma della conduttrice non potrà ancora fare il suo ingresso nel palinsesto di Rai Uno. Cambio di set in corsa per E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici: il programma non riuscirà a debuttare per inizio settembre come inizialmente previsto Il motivo, come raccolto dalla testata, sarebbe un “problema ... Leggi su velvetgossip

