Anticipazioni Daydreamer 17 agosto: Mevkibe dev’essere operata, Can lascia Sanem (Di venerdì 14 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 17 agosto: cos’accadrà lunedì, quando tornerà la soap? Avevamo lasciato Can, la famiglia Aydin, Aysun e Muzaffer che correvano in ospedale per portare Mevkibe. La madre di Leyla e Sanem, infatti, aveva ingoiato un anello che il marito Nihat aveva nascosto in una kofta, servita alla cena per il loro 30° anniversario di matrimonio. La donna dovrà quindi essere operata per rimuovere il gioiello dal suo stomaco. Ayhan fingerà di essersi fidanzata con Muzaffer, per far ingelosire Cey Cey e convincerlo a mettersi con lei. Infine assisteremo ad importanti e drammatici sviluppi nella storia d’amore tra Sanem e Can; drammatici perché lui lascerà la fidanzata dopo averla ... Leggi su pianetadonne.blog

