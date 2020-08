Andreas Seppi ritorna al 2010: “Mi ritirai senza motivo da un match” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Nel 2010 mi sono ritirato da una partita senza nessun motivo. Avevo vinto il primo set e perso il secondo al tiebreak. Stavo perdendo nel terzo set e mi sono semplicemente ritirato. Sono sempre stato un giocatore a cui piace lottare fino alla fine di una partita quindi ritirarmi dal nulla è stato davvero strano per me”. Questa la confessione di Andreas Seppi al portale Behind The Racquet, una sorta di spazio riservato ai giocatori per raccontare i momenti più negativi della carriera. “Durante un cambio di campo – prosegue Seppi nel suo racconto – ho detto al mio allenatore: ‘Se perdo il prossimo game, ho finito’. E così è andata. Mi sono ritirato e basta. Ho detto all’arbitro che la gamba mi faceva male, quindi ... Leggi su sportface

