Andrea Iannone l’udienza del TAS slitta al 15 ottobre

Il TAS di Losanna regala una doccia fredda ad Andrea Iannone. L'arbitrato internazionale ha difatti rimandato l'udienza per il suo caso doping al 15 ottobre, accogliendo la richiesta della WADA. L'agenzia mondiale anti doping aveva chiesto più tempo per preparare la propria linea d'accusa, con la quale hanno chiesto quattro anni di squalifica. Un grosso guaio per il pilota di Vasto e per l'Aprilia, che dovrà fare a meno del proprio pilota per un totale di ben 9 GP. Attualmente Iannone sta scontando la sospensione di 18 mesi, inflittagli dalla FIM lo scorso aprile. Andrea Iannone e l'odissea del TAS I guai di Andrea Iannone con la giustizia sportiva iniziano nel 2019, quando risulta positivo ad ...

