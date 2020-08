Andrea Damante e Ignazio Moser: vacanze in Sardegna senza Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez (Di venerdì 14 agosto 2020) Andrea Damante e Ignazio Moser si rilassano in Sardegna, ma i fan notano che con loro non ci sono Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. Leggi su comingsoon

Notiziedi_it : Annullata la serata in discoteca di Andrea Damante. Lui spiega perché - infoitcultura : Andrea Damante e Ignazio Moser vacanza da single in Sardegna - GretaSmara : @Viperissima_ Andrea Damante e Ignazio Moser - _MyWorldAizram_ : Comunque non se se mi hanno più stufato Stefano De Martino e Belén o Giulia De Lellis e Andrea Damante - blogtivvu : Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis e svela un retroscena sul libro dedicato alle corna di Andrea Damante ??… -