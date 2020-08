Altro che pace, l’accordo Israele-Emirati annuncia venti di guerra. Ecco perché (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – Un “accordo di pace storico, per la piena normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi”. Così un raggiante Donald Trump, come di consueto via Twitter, ha annunciato nella serata di ieri l’intesa raggiunta tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Il presidente Usa ha senz’Altro colto tutti di sorpresa, almeno per quanto riguarda le tempistiche di un accordo formale non improbabile ma neppure ampiamente previsto. Così la piccola monarchia assoluta del Golfo Persico è adesso la terza nazione araba a intrattenere ufficiali relazioni diplomatiche con Tel Aviv in seguito ai precedenti accordi di pace raggiunti da Israele con Egitto e Giordania. L’esultanza di Trump e Netanyahu Al cinguettio di Trump hanno ... Leggi su ilprimatonazionale

Marcozanni86 : La 'democrazia' che vogliono è quella che da un lato taglia i parlamentari eletti, mentre dall'altro rafforza i pot… - CarloStagnaro : Altro che concorsoni per fare maxi infornate! Per la #scuola ci vogliono concorsi regolari e tali da selezionare i… - ilariafontana5s : Altro che bando deserto!I banchi arriveranno tra settembre e ottobre grazie agli 11 contratti con imprese in gran… - saerastomalik : quello che è successo, non è solo una cosa a sostegno dei l*rry ma dimostra il fatto che tra lou e harry ci sia sol… - taylorftsuga : Che cliché le scene sotto la pioggia con il main character che copre l’altro con la sua giacca che cliché ch—si sto piangendo -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che Raggi. Ecco perché la nuova stella del M5S è Chiara Appendino Formiche.net John Legend papà terza volta, annuncio inatteso in video Wild: la sorpresa

ma nessuno avrebbe mai immaginato che il cantante e la sua adorata moglie sarebbero riusciti a superare le aspettative così. Tra l’altro dopo la pubblicazione del video di Wild Chrissy Teigen ha anche ...

DALBERT, C'è accordo, rimane a Firenze un altro anno

Il Corriere dello Sport scrive che ieri è stato perfezionato l'accordo già in ponte da giorni per la reiterazione del prestito alla pari Dalbert-Biraghi con l'Inter: il brasiliano di proprietà nerazzu ...

ma nessuno avrebbe mai immaginato che il cantante e la sua adorata moglie sarebbero riusciti a superare le aspettative così. Tra l’altro dopo la pubblicazione del video di Wild Chrissy Teigen ha anche ...Il Corriere dello Sport scrive che ieri è stato perfezionato l'accordo già in ponte da giorni per la reiterazione del prestito alla pari Dalbert-Biraghi con l'Inter: il brasiliano di proprietà nerazzu ...