Altavilla Irpina, rinviata l'edizione 2020 del Palio dell'Anguria (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Irpina (Av) – Non si terrà l'edizione 2020 del Palio dell'Anguria ad Altavilla Irpina. L'annuncio arriva dalla Pro Loco Altavillese: "È stata una decisione sofferta ma unanime, con grande dispiacere e rammarico, dopo 41 anni, quest'anno l'evento storico dell'Irpinia, il Palio dell'Anguria non può essere organizzato, In queste condizioni non è possibile celebrare la nostra manifestazione. Il Palio è una festa popolare che richiama migliaia di persone e in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere. Il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile, ci prepariamo per il prossimo anno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Altavilla Irpina Nel Labirinto di Altacauda ad Altavilla Irpina del Greco di Tufo Nuova Irpinia Paesi d’Irpinia. Nel labirinto di Altacauda tra sacro e profano, secondo appuntamento con Slow Food Avellino

Seconda iniziativa frutto della partnership tra Slow Food Avellino – Sezione Terre del Greco e Touring Club Italiano, Club di territorio “Paesi d’Irpinia”: questa volta ci ritroveremo ad Altavilla Irp ...

