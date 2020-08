Alpinismo, è morto Giuliano Stenghel dopo essere precipitato dall'isola di Tavolara (Di venerdì 14 agosto 2020) E' morto Giuliano Stenghel , famoso alpinista di Rovereto. Istruttore nazionale d'Alpinismo dal 1978, istruttore emerito del Cai e socio accademico del Gism, Stenghel è precipitato mentre si ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lutto nel mondo dell’alpinismo. Giuliano Stenghel è morto cadendo dalle parti più alte della scogliera dell’isola di Tavolara, sul versante nord orientale della Sardegna, davanti al Golfo Aranci (Olbi ...Alpinismo in lutto per la tragica morte del roveretano Giuliano Stenghel. Aveva 67 anni. Precipitato lungo una delle molte vie di arrampicata che aveva tracciato sulle scogliere di Tavolara in Sardegn ...