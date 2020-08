All Together Now: trama, cast, anticipazioni film Netflix. Quando esce (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 28 Agosto 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce di un nuovo titolo: stiamo parlando del film All Together Now. A occuparsi della regia sarà Brett Haley. Il team di sceneggiatura è composto da: Marc Bash, Matthew Quick e lo stesso Haley; Keegan DeWitt curerà le musiche del film, mentre a figurare come direttore della fotografia sarà Rob Givens. Le riprese del film si sono concluse lo scorso anno e, dal momento che il titolo è una produzione originale Netflix, la piattaforma streaming sarà l’unico detentore della distribuzione. Basterà collegarsi al sito dal 28 agosto e selezionare il film dal catalogo.Segui Termometro Politico su Google News Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre ... Leggi su termometropolitico

All Together Now è la nuova pellicola targata Netflix. Il film racconta la storia di Amber, ragazza dal grande talento e inguaribile ottimista. La vita metterà a dura prova la protagonista chiamandola ...

Tratto da un romanzo YA di Matthew Quick, vede protagonista la Auli'i Cravalho che era stata la voce originale dell'Oceania di Disney e debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 28 agosto.

