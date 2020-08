Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli, vacanze in coppia sulle Alpi [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Amiche da sempre, volti ricorrenti di un determinato mondo dello spettacolo prettamente romano, Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli hanno condiviso molto in questi anni; le loro carriere si sono mosse per lo più in maniera parallela, e anche nei momenti complicati, che pure non sono mancati sopratutto a casa della modella, hanno sempre avuto modo di mostrare la propria reciproca vicinanza. Oggi, la conduttrice conta i minuti che mancano all’attesissimo ritorno in tv, dove erediterà Temptation Island da Filippo Bisciglia, per la prima stagione “nip” di questo mondo post-Covid; nel frattempo, le due si sono ritrovate ancora una volta in vacanza assieme, sulle Dolomiti, per godersi queste ultime settimane di agosto. Attraverso i propri profili social, ... Leggi su velvetgossip

