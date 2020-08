Alberto Tinarelli, ecco chi è il futuro marito di Nicoletta Mantovani (Di venerdì 14 agosto 2020) Alberto Tinarelli e Nicoletta Mantovani si sono subito innamorati; si sposano dopo 9 mesi Alberto Tinarelli, l’uomo che ha rubato il cuore di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti è l’uomo dei sogni, quello che qualunque donna al mondo desidererebbe conoscere. Proprio in questi giorni Nicoletta ha annunciato le nozze con il nuovo compagno, lo ha fatto mediante un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini al settimanale Chi. Lui è un consulente finanziario, dirigente d’azienda, ha 52 anni, bello dentro e fuori. La donna ha affermato che Alberto l’ha fatta innamorare per il suo modo di essere. Lui è equilibrato, sincero, sempre disponibile e ben disposto nei ... Leggi su kontrokultura

Alberto Tinarelli, consulente finanziario italiano, ha attirato l’attenzione della cronaca rosa perché sta per sposare una delle vedove più ambite d’Italia. Stiamo parlando di Nicoletta Mantovani, gra ...La vedova del maestro Pavarotti si risposa con Alberto Tinarelli, 52 anni. "Come mi diceva Luciano la vita va vissuta in ogni istante al massimo" ...