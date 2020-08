Alberto Matano rompe il silenzio e replica alle accuse di Lorella Cuccarini: "Surreale quello che ha inventato" (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo la lunga lettera di denuncia di Lorella Cuccarini, Alberto Matano ha deciso di replicare e spiegare la sua versione dei fatti, sulla lite con la collega di La Vita in Diretta. Leggi su comingsoon

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Siamo giunti all’atto finale della querelle tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Il conduttore che per mesi dall’inizio della faccenda è stato in silenzio, ha deciso di parlare e commentare quanto ...Alberto Matano contro Lorella Cuccarini, è l’ennesimo episodio del litigio che non vuole terminare tra i due dopo circa due mesi dallo scoppio della prima polemica. Prosegue dunque il botta a e ...