Alberto Matano: “Io maschilista? Tutto inventato” (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ la prima volta che parla, Alberto Matano, dopo la bizzarra edizione de La vita in diretta di questa stagione. Non per il programma, ma per la coppia alla conduzione, visto che Lorella Cuccarini se avesse potuto, avrebbe fatto molto volentieri a meno del suo compagno di viaggio. Ricorderete tutti le indiscrezioni sui litigi, sul presunto gelo tra i due, mai confermato, quasi fino alla fine. Impossibile non rendersi conto che ci fosse qualcosa che non andava ma i due hanno sempre tergiversato, fino a quando la Cuccarini, a poche ore dall’ultima puntata del programma, ben sapendo che non sarebbe stata riconfermata, ha scritto una lettera diventata pubblica, e in poche ore virale. Una lettera in cui parlava di un vero e proprio incubo vissuto al fianco di un collega maschilista ed egocentrico. Lorella Cuccarini saluta il ... Leggi su ultimenotizieflash

SecolodItalia1 : Alberto Matano alla Cuccarini: «Mia madre è una storica femminista». Poi sorvola sui Cinquestelle… - raspa90 : RT @cheTVfa: Maschilisimo, orientamento sessuale, orientamento politico. “Sono gli altri che devono assegnarti una categoria, è un problema… - raspa90 : RT @cheTVfa: #AlbertoMatano risponde a #LorellaCuccarini e presenta le novità de #LaVitaInDiretta - cheTVfa : Maschilisimo, orientamento sessuale, orientamento politico. “Sono gli altri che devono assegnarti una categoria, è… - vitaparanoia04 : RT @cheTVfa: #AlbertoMatano risponde a #LorellaCuccarini e presenta le novità de #LaVitaInDiretta -