Alberto Matano contro Lorella Cuccarini, il giornalista rompe il silenzio: “Polemica e falsità” (Di venerdì 14 agosto 2020) Alberto Matano si scaglia contro Lorella Cuccarini, dopo mesi di silenzio ha deciso di dire la sua sulla questione, ecco le sue parole. Alberto Matano e Lorella Cuccarini Fonte Foto: Instagram @AlbertoMatanoLorella Cuccarini non tornerà il prossimo a La Vita in Diretta, prima di lasciare la conduzione del talk del primo pomeriggio di Rai 1 ha voluto inviare una lettera numerosi collaboratori tacciando Matano di maschilismo. I problemi tra la showgirl e l’ex mezzobusto del Tg1 sono stati noti fin dai primi mesi ma nessuno pensava che si sarebbe arrivato a tanto. Alberto ... Leggi su chenews

toysblogit : Alberto Matano: 'Non so davvero cosa sia il maschilismo. Lorella Cuccarini? Conservo quello… - SerieTvserie : Alberto Matano: 'Non so davvero cosa sia il maschilismo. Lorella Cuccarini? Conservo quello che c'è di buono...' - zazoomblog : Alberto Matano rompe il silenzio e replica alle accuse di Lorella Cuccarini: Surreale quello che ha inventato -… - zazoomblog : Alberto Matano risponde alla Cuccarini: “Io maschilista? No giornalista” - #Alberto #Matano #risponde #Cuccarini:… - zazoomblog : Alberto Matano rompe il silenzio: “Tutto inventato”. È dispiaciuto per quello che è successo - #Alberto #Matano… -