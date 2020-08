Alba Parietti in vacanza a Ibiza polemica sui tamponi al rientro in Italia costretta a spiegare la sua posizione (Di venerdì 14 agosto 2020) “Prima che le mie parole vengano come sempre mistificate e fraintese voglio specificare che MAI DETTO NO AI tamponi ” sono queste le parole di Alba Parietti sui social, a poche ore da una nuova polemica che si era alzata sui social, dopo un post relativo alla scelta del Governo di far fare i tamponi a chi rientra dalla vacanze. Lei che sta trascorrendo le sue ferie a Ibiza, ieri aveva avuto qualcosa da ridire in merito alla scelta del Governo sui tamponi ai vacanzieri di rientro. A quanto pare però le sue parole non sono state comprese fino in fondo e oggi la show girl, ha voluto mettere i puntini sulle i. Alba Parietti polemica SUI tamponi DA FARE DOPO LE ... Leggi su ultimenotizieflash

fanpage : “A me sembra che con queste modalità si voglia dire agli italiani: ‘Non uscite da qua”. - melusina_light : Alba Parietti. No, dico: Alba Parietti. - Emma96444762 : RT @ilgiornale: Alba Parietti da Ibiza si lamenta per l'ordinanza che impone il tampone e la quarantena a chi torna dall'estero e ha paura… - ilvocio : Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero: “Non vogliono farci uscire dall’Italia” Se vuoi stare… - Peri_Neo : @ilgiornale ma perchè che lavoro fa Alba Parietti? -

