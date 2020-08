"Al Napoli ne facciamo 8", Alvino prende in giro Messi dopo l'umiliazione col Bayern: "Com'era la storia?" (Di sabato 15 agosto 2020) Nei giorni dopo il successo del Barcellona sul Napoli, era emerso un retroscena circa alcune parole di Lionel Messi. "Al Napoli ne facciamo 8", avrebbe detto ai compagni in quell'occasione. Leggi su tuttonapoli

Nei giorni dopo il successo del Barcellona sul Napoli, era emerso un retroscena circa alcune parole di Lionel Messi. "Al Napoli ne facciamo 8", avrebbe detto ai compagni in quell'occasione. Carlo Alvi ...

