Al Bano e Loredana Lecciso pronti al matrimonio? L’ultima indiscrezione (Di venerdì 14 agosto 2020) Al Bano e Loredana Lecciso presto sposi? Chi segue le vicende sentimentali di Al Bano sa perfettamente che il Maestro per anni si è allontanato da Loredana Lecciso, la donna che lo ha reso padre di Jasmine e Bido. Una crisi causata da divergenze caratteriali perché l’ex soubrette salentina aveva deciso di entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo anni di lontananza, il periodi di lockdown ha dato la possibilità ai due di riavvicinarsi e si sono rimessi insieme. Notizia che non è affatto piaciuta ai fan della storica coppia, convinti che il cantautore di Cellino San Marco un giorno potesse tornare insieme all’ex moglie Romina Power. Nel nuovo numero del magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, il cantante pugliese avrebbe fatto una ... Leggi su kontrokultura

Albano e Romina non sono più una coppia da tempo ma continuano a far parlare di loro come se lo fossero. I due, che dopo tanti anni di lontananza si sono ritrovati ma solo sul palco, spesso vivono in ...Rivelazioni del settimanale Nuovo in edicola, su Al Bano e Loredana Lecciso che sarebbero prossimi alla nozze. La crisi è alle spalle tanto che la copia è vicina al grande passo. Lo rivela, come ripor ...