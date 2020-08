Agropoli senza paura: fiera domenicale al rione Carmine (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – La città di Agropoli, seppure adottando tutte le cautele, si riapre alle manifestazioni estive. Lo rende noto il presidente dell’Anva Salerno, Ciro Pietrofesa (foto a lato): “La giunta Comunale di Agropoli il 7 agosto ha accolto la richiesta dell’Anva provinciale di organizzare la manifestazione ‘Il Mercato dei Mercanti’ nelle domeniche del 16, 23 e 30 agosto solo di pomeriggio, nell’area mercatale del rione Carmine. La manifestazione è realizzata nel rispetto dei protocolli per evitare il diffondersi del Covid-19 e saranno adottate tutte le misure di prevenzione. L’iniziativa dà sostegno alle imprese e alla ripresa delle fiere e feste locali in sicurezza. Per motivi legati ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Incidente sulla Cilentana:'Senza autovelox si torna a correre' #Agropoli -

Ultime Notizie dalla rete : Agropoli senza AGROPOLI,LUNGOMARE PISTA FORMULA 1 SI CORRE SENZA CO Sergio Vessicchio Scontro tra comuni di Oglistro e Agropoli, Sica: “Sono stato io ad essere intimorito”

Vigili urbani di Ogliastro Cilento intimoriti e allontanati dall’ufficio del responsabile dell’ufficio tecnico di Agropoli. Questa l’accusa arrivata proprio dagli agenti del centro collinare (leggi qu ...

Trecase, il locale pieno di giovani senza mascherina: scoppia una violenta rissa

Trecase, centinaia di giovani senza mascherina in discoteca: la serata finisce in rissa In un video pubblicato sui social network e relativo allo scorso fine settimana, si vedono centinaia di ragazzi ...

Vigili urbani di Ogliastro Cilento intimoriti e allontanati dall’ufficio del responsabile dell’ufficio tecnico di Agropoli. Questa l’accusa arrivata proprio dagli agenti del centro collinare (leggi qu ...Trecase, centinaia di giovani senza mascherina in discoteca: la serata finisce in rissa In un video pubblicato sui social network e relativo allo scorso fine settimana, si vedono centinaia di ragazzi ...