Afghanistan | al via liberazione talebani

KABUL, 14 AGO - Le autorità afghane hanno annunciato di aver cominciato a liberare gli ultimi 400 prigionieri talebani, operazione che consentirà l'avvio delle trattative per la pace nel Paese. Il por ...

Le autorità afghane hanno annunciato di aver cominciato a liberare gli ultimi 400 prigionieri talebani, operazione che consentirà l'avvio delle trattative per la pace nel Paese. Il portavoce del Consi ...

