Accordo tra Israele ed emirati arabi. Trump: 'È storico'. Rabbia palestinese (Di venerdì 14 agosto 2020) Ma Netanyahu chiarisce che non rinuncerà all'annessione di parti della Cisgiordania e i palestinesi parlano di tradimento. Abu Dhabi sarà la prima monarchia del Golfo a normalizzare i rapporti con ... Leggi su tg.la7

DiMarzio : Accordo ormai raggiunto tra @acmilan e @TorinoFC_1906 per il trasferimento di #Rodriguez @SkySport #calciomercato - romeoagresti : Contatto in giornata tra #Juve e #Atalanta per #Perin: trattativa aperta ?????? ?? - AntoVitiello : @ddiohakan Dal Club dicono così, parti vicine e distanze ridotte, tra l'altro nel pomeriggio si diceva che non c'er… - federicar1899 : RT @RadioRossonera: Accordo raggiunto tra #Milan e #Torino per Ricardo #Rodriguez Oggi ultime limature e stretta di mano finale ma lo sviz… - Pzzglc67d03 : RT @TWDDarylRick: Nessun 'giornalone' evidenza un grande successo di Trump: l'accordo tra gli Emirati e Israele -