ABI | a Fondo garanzia 981mila richieste | quasi 70 miliardi

(Teleborsa) – L'ABI segnala che a ieri, 13 agosto, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia si avvicinano a ben 70 miliardi di euro (69,39) e le relative domande sono cresciute a 981 mila. Si prevede che nei prossimi giorni le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia supereranno il milione. Di queste – precisa la nota – le domande fino a 30 mila euro sono diventate 826 mila, per 16,3 miliardi di euro di finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia.

Nei prossimi giorni le domande supereranno un milione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ago - L'ABI segnala che a ieri, 13 agosto, I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, ...

