“A 5 stelle…”. Sonia Bruganelli massacrata: si mostra in vacanza ma finisce malissimo (Di venerdì 14 agosto 2020) Per Sonia Bruganelli non c’è pace tutto l’anno, ma è soprattutto d’estate che i suoi hater si scatenano. Basta una semplice foto a catapultare Lady Bonolis nella bufera e l’accusa, ormai da anni, è sempre la stessa: l’ostentazione del lusso. Cosa è successo adesso? Sonia, che sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia in Sardegna, ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui appare serena e felice insieme a un gruppo di amiche. “Le donne che parlano tanto sono un luogo comune ormai superato”, la didascalia con cui la moglie del conduttore che, al contrario, è amatissimo dal pubblico accompagna il post. Ecco, questo scatto ha provocato una rabbia incontrollata da parte dei follower. Il motivo in realtà non è tanto nella foto in sé, ma ... Leggi su caffeinamagazine

Alessio70548077 : @Sonia04714337 Si Sonia... Scusa.. Ma a volte mi faccio prendere.. ???Sogni d'oro allora... Io con le stelle cadenti… - _traccia_di_te : RT @LCircense: Affacciatevi, guardate le stelle E urlate 'Ciao Sonia' Qualcuno vi risponderà, O vi butteranno un secchio ghiacciato contro… - odiarciinsieme : RT @LCircense: Affacciatevi, guardate le stelle E urlate 'Ciao Sonia' Qualcuno vi risponderà, O vi butteranno un secchio ghiacciato contro… - LCircense : Affacciatevi, guardate le stelle E urlate 'Ciao Sonia' Qualcuno vi risponderà, O vi butteranno un secchio ghiaccia… - french7_7 : @Sonia04714337 Buona serata Sonia Anche tu Ti godi il fresco della sera Guardando le stelle ??? -