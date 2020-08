10 film Disney così paurosi che no, non sono per bambini (Di venerdì 14 agosto 2020) Dici film Disney e pensi a magia, principesse, avventure, pirati, bambini perduti e tanta fantasia, ma lo studio Walt Disney ha anche un lato oscuro e, nel corso della sua storia, ha creato alcuni racconti cinematografici addirittura terrificanti o alquanto inquietanti che lascerebbero anche il bambino più coraggioso traumatizzato. Le creazioni Disney di solito sono adatte a tutta la famiglia e non ci sono molti papà o zii cool che porterebbero i loro nipoti al cinema o metterebbero su uno dei film col sigillo di Mickey Mouse facendosi qualche scrupolo o dovendoci pensare su. Eppure ci sono stati alcuni titoli Disney in cui la fantasia ha assunto un tono più cupo (basti pensare alla strega di ... Leggi su gqitalia

micricosmo : RT @Diregiovani: ??? Federico Cesari presta la voce nel nuovo film #Disney 'L’Unico e Insuperabile Ivan', dall'11 settembre su #DisneyPlus e… - Jetto_ : @theNikkiDraven Purtroppo ci sono film e personaggi Disney bellissimi che non hanno avuto la giusta importanza. Ved… - mellorine_ya : Disney ci ha messo anni per andare oltre lo stereotipo della principessa che dev'essere salvata e del principe che… - stoharryvando : C'è il film delle Cheetah Girls su Disney+ quindi indovinate chi lo guarderà proprio oggi? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The LEGO Star Wars Holiday Special: la nuova avventura di Rey arriva su Disney+ a novembre… -

Ultime Notizie dalla rete : film Disney "Luca", il nuovo film della Disney Pixar Artribune Recensione Samsung Q80T QLED TV review

Samsung Q80T è la gamma di fascia media dell’offerta 2020 del colosso coreano ed è dotato di retroilluminazione diretta, a differenza delle serie Q74T, Q70T, Q64T e Q60T. Si trova a metà strada tra il ...

The LEGO Star Wars Holiday Special: la nuova avventura di Rey arriva su Disney+ a novembre

Arriverà in streaming su Disney+ il 17 novembre The LEGO Star Wars Holiday Special, che riunirà i protagonisti dell’ultima trilogia di Guerre Stellari per la festa più magica di tutta la galassia, il ...

Samsung Q80T è la gamma di fascia media dell’offerta 2020 del colosso coreano ed è dotato di retroilluminazione diretta, a differenza delle serie Q74T, Q70T, Q64T e Q60T. Si trova a metà strada tra il ...Arriverà in streaming su Disney+ il 17 novembre The LEGO Star Wars Holiday Special, che riunirà i protagonisti dell’ultima trilogia di Guerre Stellari per la festa più magica di tutta la galassia, il ...