Zapata Juventus: nuova offerta, l’Atalanta ha le idee chiarissime (Di giovedì 13 agosto 2020) Zapata Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in casa Atalanta, dove sarebbe stato adocchiato Duvan Zapata per il reparto offensivo. nuova offerta da parte della Juve: Paratici intensifica il pressing per il bomber colombiano anche se gli orobici hanno le idee chiarissime. Zapata Juve: nuova offerta, la risposta dell’Atalanta Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport la Juve avrebbe messo sul piatto 30 milioni più il cartellino di Perin come contropartita per addolcire l’accordo con Percassi. Leggi anche: Mercato Juventus,Pirlo ha scelto De Paul: ecco quanto ... Leggi su juvedipendenza

