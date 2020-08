Zangrillo: «Finitela di dire balle, i contagiati non sono malati». E zittisce chi lo contesta: «Studia» (Di giovedì 13 agosto 2020) Alberto Zangrillo torna a parlare di coronavirus. Ospite a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano si è soffermato sui contagi. Le notizie relative ai contagi degli ultimi giorni sono «la conferma di quello che ho detto il 28 aprile, quando appena usciti dalla fase più drammatica dell’epidemia dissi che dovevamo imparare a convivere col virus. Essere contagiati non significa essere malati». Zangrillo: «Il contagiato non è malato» Zangrillo ha proseguito: «Fa bene il governo ad adottare con le regioni tutte le norme per cercare di identificare precocemente i contagiati. Non dobbiamo però confondere ... Leggi su secoloditalia

