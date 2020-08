Zangrillo: «Contagiati non significa essere malati», scoppia polemica: «Una bestemmia» (Di giovedì 13 agosto 2020) Ospite a “In Onda”, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, Alberto Zangrillo, il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Le notizie relative ai contagi degli ultimi giorni sono “la conferma di quello che ho detto il 28 aprile, quando appena usciti dalla fase più drammatica dell’epidemia dissi che dovevamo imparare a convivere col virus. essere Contagiati non significa essere malati”, ha sottolineato il professore. leggi anche l’articolo —> Coronavirus rientri dall’estero, Speranza: «Tre le ipotesi in campo», scontro sul vaccino Zangrillo: «Contagiati non significa essere ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Coronavirus, Zangrillo: 'Essere contagiati non significa essere malati. Serve vaccinazione di massa contro l'influe… - EffimeraAlkimia : RT @ilruttosovrano: #Zangrillo per confermare la sua teoria potrebbe portare Berlusconi in mezzo a contagiati asintomatici invece che a Niz… - Che22peace71 : RT @ilruttosovrano: #Zangrillo per confermare la sua teoria potrebbe portare Berlusconi in mezzo a contagiati asintomatici invece che a Niz… - Simo07827689 : RT @ilruttosovrano: #Zangrillo per confermare la sua teoria potrebbe portare Berlusconi in mezzo a contagiati asintomatici invece che a Niz… - CristopherGius1 : RT @ilruttosovrano: #Zangrillo per confermare la sua teoria potrebbe portare Berlusconi in mezzo a contagiati asintomatici invece che a Niz… -