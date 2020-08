Zaia cerca il tris e la leadership della Lega. Elezioni venete sono un derby con Salvini (Di giovedì 13 agosto 2020) Elezioni regionali: il "doge" ha una sua lista che 'sfida' la Lega. Unico inciampo la questione del bonus. "Incontrerò i tre consiglieri e deciderò" Leggi su quotidiano

ciairo : @MariaRo99325323 Speriamo che i Veneti ti diano ascolto e mandino a cagare Zaia, anche se ci spero poco Comunque c… - PRipasso : @PADANO_LIBERO In Veneto vincerà Zaia. Come partito la lega di Salvini in Italia è spacciata. Cerca di aprire la tu… - falsus63 : RT @Cartabellotta: La politica (di qualsiasi colore) non cerca competenze, ma flessibilità. Niente di cui stupirsi caro #Crisanti #COVID19… - medici_italiani : RT @Cartabellotta: La politica (di qualsiasi colore) non cerca competenze, ma flessibilità. Niente di cui stupirsi caro #Crisanti #COVID19… - LucianoPalo : RT @Cartabellotta: La politica (di qualsiasi colore) non cerca competenze, ma flessibilità. Niente di cui stupirsi caro #Crisanti #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia cerca Zaia cerca il tris e la leadership della Lega. Le urne venete sono un derby con Salvini Quotidiano.net Bonus, nei consigli regionali 6 leghisti, poi Pd e FI. E Zaia non ricandida i tre veneti coinvolti

Loro cercano di difendersi, di spiegare che la richiesta è avvenuta a loro insaputa o che, accortisi di aver sbagliato, hanno donato tutto in beneficenza. Ma sui tre consiglieri regionali veneti della ...

Zaia cerca il tris e la leadership della Lega. Le urne venete sono un derby con Salvini

Probabilmente resterà solo un’increspatura nel mare calmo di una campagna elettorale, quella della riconferma del ‘doge’ Luca Zaia a governatore del Veneto (è la terza volta, guida la Regione dal 2010 ...

Loro cercano di difendersi, di spiegare che la richiesta è avvenuta a loro insaputa o che, accortisi di aver sbagliato, hanno donato tutto in beneficenza. Ma sui tre consiglieri regionali veneti della ...Probabilmente resterà solo un’increspatura nel mare calmo di una campagna elettorale, quella della riconferma del ‘doge’ Luca Zaia a governatore del Veneto (è la terza volta, guida la Regione dal 2010 ...