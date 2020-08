WWE – La conferma hot di Lana: “sesso con Rusev nel carro armato di WrestleMania 31” (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel passato recente Lana è stata coinvolta in una particolare storyline nella quale ha cercato di distaccarsi da Rusev (suo compagno nel wrestling e nella vita di tutti i giorni, ndr) poichè troppo dipendente dal sesso. In un episodio di RAW la bionda superstar nativa della Florida aveva raccontato di aver fatto sesso con Rusev nel carro armato di WrestleMania 31, suscitando grande stupore tra i fan. La vicenda sembrava una semplice aggiunta piccante ad una storyline (finzione, per intenderci) che giocava su elementi hot, ma la stessa Lana è tornata sull’argomento attraverso un post Instagram nel quale si legge: “abbiamo fatto sesso nel Mar Nero e anche nel carro armato di ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : WWE conferma La WWE conferma lo spostamento ufficiale di Summerslam World Wrestling Morto James Kamala, la leggenda della WWE

L’ex star della WWE James ‘Kamala’ Harris è morto all’età di 70 anni per complicazioni legate al coronavirus. Una grande star negli anni ’80 e nei primi anni ’90, Kamala era alta 1,8 m ed era conosciu ...

WWE: Probabili piani per Big E

Secondo quanto rivelato più ampiamente anche in seguito, durante la giovinezza del ragazzone di NXT, Karrion Kross, che prima della WWE si chiamava quasi per caso "Killer Kross", era un vero e proprio ...

L’ex star della WWE James ‘Kamala’ Harris è morto all’età di 70 anni per complicazioni legate al coronavirus. Una grande star negli anni ’80 e nei primi anni ’90, Kamala era alta 1,8 m ed era conosciu ...Secondo quanto rivelato più ampiamente anche in seguito, durante la giovinezza del ragazzone di NXT, Karrion Kross, che prima della WWE si chiamava quasi per caso "Killer Kross", era un vero e proprio ...