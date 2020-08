WTA Lexington – Il derby delle sorelle Williams se lo prende Serena, Venus si arrende dopo tre set (Di giovedì 13 agosto 2020) Serena Williams vince il derby contro la sorella Venus, andato in scena negli ottavi di finale del torneo WTA di Lexington. Dylan Buell/Getty ImagesLa numero uno del seeding ha bisogno di tre set per eliminare la propria avversaria, passata in vantaggio inizialmente per poi cedere con il punteggio finale di 3-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco. Nel prossimo turno, Serena Williams se la vedrà con la vincente del match tra Rogers e Fernandez, in programma nella tarda serata italiana.L'articolo WTA Lexington – Il derby delle sorelle Williams se lo prende Serena, Venus si ... Leggi su sportfair

