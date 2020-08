Willem Dafoe: "In Italia, a differenza degli USA, hanno preso il Covid sul serio" (Di giovedì 13 agosto 2020) Willem Dafoe ha elogiato il rispetto delle regole da parte degli Italiani durante l'emergenza Covid, criticando invece la gestione di Donald Trump negli USA. In un'intervista rilasciata a Repubblica, l'attore Willem Dafoe ha commentato la gestione dell'emergenza Covid da parte di Italia e USA e non ha risparmiato una frecciatina all'attuale presidente americano Donald Trump. L'emergenza sanitaria ha stravolto i calendari cinematografici, facendo slittare le uscite di numerosi film e bloccando sul nascere le produzioni di opere molto attese. A distanza di mesi la pandemia sembra essere più controllata e la macchina del cinema sta piano piano ripartendo, anche se negli Stati Uniti rimane alta l'allerta: è di queste ore la ... Leggi su movieplayer

Willem Dafoe ha elogiato il rispetto delle regole da parte degli italiani durante l'emergenza Covid, criticando invece la gestione di Donald Trump negli USA. In un'intervista rilasciata a Repubblica, ...

Willem Dafoe: "Vivo a Roma da anni, ma il mio italiano è quello di un bambino di sei anni"

Willem Dafoe ha ammesso di sentirsi più umile da quando vive in Italia anche perché non riesce a parlare bene l'italiano e questo mina la sua autostima. Intervistato da Repubblica, Willem Dafoe ha spi ...

