White party al Blanco di Ischia per Lorenzo Crea: lo festeggiano in 200 (con la mamma Graziella Pagano) (Di giovedì 13 agosto 2020) San Lorenzo in Total White: festa perfettamente riuscita al Blanco Club di Ischia per l’onomastico del direttore di Retenews24 e Gt Channel, Lorenzo Crea. Un party organizzato last minute, in meno di 48 ore, ma che ha mobilitato l’isola verde e i tanti amanti del by night. Più di 200 gli amici del “Santo” che hanno partecipato, ben distanziati, all’evento curato nei minimi particolari dal patron Peppe Borsò e dal suo staff. Sulle note del dj Igor Monti si sono scatenati in pista tra gli altri Andrea e Alessia Parisi, Daniele e Valentina Esposito, Salvatore e Tiziana Altezza, Marco e Massimo Bottiglieri con le rispettive mogli, Tony Florio, Luana Pezzuto, l’influencer Tanya La Gatta, la stilista Maria Riccio, le pr Simona ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : White party Al Romea Beach c’è il ‘White Party’, cena a piedi nudi sulla sabbia Il Resto del Carlino Al Romea Beach c’è il ‘White Party’, cena a piedi nudi sulla sabbia

In concomitanza con lo spettacolo pirotecnico previsto sui lidi nord del Ravennate, stasera il Romea Beach di viale Italia 129 a Marina Romea organizza il ‘White Party’, cena a piedi nudi sulla sabbia ...

Ferragosto 2020, tutti gli eventi da non perdere a Palermo e provincia

La voglia di far festa, complici i passati mesi di lockdown, è più forte che mai. E, come recita una nota hit estiva, "di fare tutto quello che non si poteva". Anche quest'anno Palermo è pronta a cele ...

