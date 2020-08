Voucher Covid per il trasporto pubblico Dal 17 agosto rimborso online per Atb (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Azienda di trasporti bergamasca ha comunicato che a partire da lunedì 17 agosto sarà possibile richiedere on line un Voucher di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento al trasporto pubblico locale durante il periodo di lockdown. Leggi come fare. Leggi su ecodibergamo

L’Azienda di trasporti bergamasca ha comunicato che a partire da lunedì 17 agosto sarà possibile richiedere on line un voucher di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento al trasporto pubblic ...

Emergenza coronavirus e titoli di viaggio di trasporto pubblico, ecco le modalità di rimborso

L’Aquila. La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato il provvedimento che disciplina le modalità del rimborso dei titoli di viaggio, acquistati, ma non utilizzati dagli utenti a causa dei provvediment ...

