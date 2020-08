Votazioni Rousseau, Di Maio cambia rotta al M5S: «Sì ad alleanze a livello territoriale come al governo» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il movimento prova a cambiare faccia e lo fa affidandosi al voto della base. Sulla piattaforma Rousseau gli iscritti dovranno decidere se cancellare il vincolo dei due mandati e se aprire ad alleanze con i partiti tradizionali. Per Luigi Di Maio la scelta è già chiara: «Io voterò “SÌ” perché innanzitutto ho fiducia nei nostri gruppi comunali», ha scritto su Facebbok. Sulla possibilità – invece – di fare delle coalizioni a livello territoriale insieme ad altre liste civiche si tratta di fare «niente di più e niente di meno di quello che abbiamo già fatto al governo centrale», aggiunge Di Maio. «Sono pronto a testimoniare con i fatti che il ... Leggi su open.online

virginiaraggi : Da oggi sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau. Votate. Avete tempo fino alle ore 12 di domani: - Agenzia_Ansa : M5s: in corso su Rousseau le votazioni su mandato zero e alleanze #ANSA - FogliFabiana : RT @PoliticaPerJedi: Portate rispetto, su Rousseau sono in corso le votazioni con cui il 72% degli iscritti approverà l'abolizione della re… - GiordanoBattini : RT @PoliticaPerJedi: Portate rispetto, su Rousseau sono in corso le votazioni con cui il 72% degli iscritti approverà l'abolizione della re… - galby1961 : RT @virginiaraggi: Da oggi sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau. Votate. Avete tempo fino alle ore 12 di domani: https://t.c… -