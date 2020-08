Volkswagen - Germania, la procura indaga sulla morte di un dipendente sospeso (Di giovedì 13 agosto 2020) La procura di Braunschweig, in Germania, ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo che potrebbe essere collegata a un presunto scandalo industriale nel quale sarebbe coinvolta la Volkswagen. Al momento, gli inquirenti non hanno ancora identificato il corpo ritrovato all'interno di un'auto incendiata a Königslutter, una ventina di chilometri a sud di Wolfsburg, e non hanno stabilito la causa dell'incendio: l'autopsia non ha fornito prove che facciano pensare a un omicidio. Un portavoce della procura, però, ha riferito al Financial Times che potrebbe esserci "un collegamento" tra la morte dell'uomo e lo scandalo di spionaggio nel quale sono coinvolte la stessa Volkswagen e il fornitore bosniaco di componenti Prevent.Problemi con un ... Leggi su quattroruote

C’è chi parla di canto del cigno, in Germania, quasi si trattasse dell’ultima edizione di un’auto destinata a rimanere scolpita della storia. E in effetti, a ben guardare, per Volkswagen il Touareg è ...

Quando Hitler fermò la Volkswagen

Nell’agosto del 1944 la Germania nazista cominciava a subire in modo concreto l’avanzata delle forze alleate. Dopo lo sbarco in Normandia e la risalita da sud verso nord in Italia, Adolf Hitler si era ...

