“Voglio farvi vedere il c…”. Giada Brincè, sincerità spiazzante. E le foto anche (Di giovedì 13 agosto 2020) Chi fa parte dell’infinito mondo di Instagram non può non conoscere Giada Brincè, pseudonimo di Giada Bagnoli, una star indiscussa del web. L’affollata piattaforma virtuale ha creato un nuovo e inedito settore lavorativo: il ruolo dell’influencer, al giorno d’oggi, può essere tranquillamente considerato come una delle professioni più gettonate e redditizie del nuovo millennio. La giovane in questione lo ha capito al momento giusto ed è riuscita presto a cavalcare l’onda del successo. Sono quasi 300mila gli utenti che si aggirano sul profilo Instagram di Giada Brincè. Il motivo? Basta recarsi sul suo spazio virtuale per restare attoniti di fronte alla maggioranza degli scatti che propone quotidianamente. La sua fresca e giovane bellezza rappresenta un ... Leggi su tuttivip

