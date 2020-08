Vladimir Luxuria: “Francesca Pascale tradita e lasciata da Berlusconi, questo nuovo amore le ha ridato serenità” (Di giovedì 13 agosto 2020) In molti hanno commentato gli scatti pubblicati la settimana scorsa sul settimanale “Oggi” delle vacanze di Francesca Pascale con Paola Turci, incoronata come la nuova coppia dell’estate. La Pascale è reduce dalla fine della lunga relazione con l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi (oggi fidanzato con la deputata di Forza Italia Marta Antonia Fascina), con tanto di buonuscita di venti milioni di euro e un accordo di mantenimento da un milione l’anno. Tutti numeri svelati sempre da “Oggi”. Tra i primi a rilasciare dichiarazioni in merito agli scatti pubblicati, Federico Fashion Style che, in un’intervista a Il Messaggero, ha dichiarato: “La libertà è sinonimo di felicità. Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto ... Leggi su ilfattoquotidiano

“In un rapporto gay le donne pagano il conto due volte: per la loro omosessualità e per il fatto stesso di essere donne”, ha sottolineato Cecchi Paone. Il settimanale Oggi è tornato sulla paparazzata ...

