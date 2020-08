Viviana Parisi, un video la riprende in auto con il figlio Gioele a Sant’Agata di Militello. Pm: “Punto importante per prosieguo indagini” (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre proseguono le ricerche del piccolo Gioele, scomparso lunedì 3 agosto insieme alla mamma Viviana Parisi, di 43 anni, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, spunta un video che conferma la presenza del bambino di 4 anni quando la dj, a bordo della Opel Corsa, è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata Militiello. Il filmato è stato registrato da una telecamera privata nel paese siciliano, e, secondo il procuratore di Patti Angelo Cavallo che coordina l’inchiesta, si tratta di “un punto importante per il prosieguo delle indagini”. Proprio attorno a quei 22 minuti ruotavano i principali dubbi, e le principali speranze degli inquirenti. Oltre 20 minuti di vuoto: dalle 10,30 alle 10,52 di ... Leggi su ilfattoquotidiano

