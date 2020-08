Viviana Parisi ultime notizie, Gioele era in auto con la madre. L’intervista al marito: “Non credo l’abbiano uccisa” (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre continuano le ricerche del piccolo Gioele, emerge un particolare importante: il figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello si trovava in auto con la madre quando è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello. A testimoniarlo, un filmato registrato da una telecamera privata nel paese della costiera Tirrenica e la conferma arriva … L'articolo Viviana Parisi ultime notizie, Gioele era in auto con la madre. L’intervista al marito: “Non credo l’abbiano uccisa” Newnotizie.it. Leggi su newnotizie

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - Lauradiroma1 : Viviana Parisi, spunta un video. Gioele era in auto con la mamma - infoitinterno : Viviana Parisi, svolta sul giallo dei 22 minuti: un video con 'interessanti dettagli', la chiave della sparizione -